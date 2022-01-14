Kırıkkale Üniversitesi taciz olayı nedir? Tacizci profesör Harun Öztürkler kimdir? SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... Kırıkkale Üniversitesi taciz olayı nedir? Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren profesör Harun Öztürkler'in öğrencisine yolladığı taciz mesajları ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. rezaletin boyutunu gözler önüne serdi. Harun Öztürkler'in üniversiteden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taciz olayı nedir? Tacizci profesör Harun Öztürkler kimdir? İşte haberin detayları...
Kırıkkale Üniversitesi taciz olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Profesör Doktor Harun Öztürkler'in öğrencisine taciz mesajları yolladığı ortaya çıktı. Taciz mesajlarına maruz kalan kız öğrencinin, mesajları sosyal medyada paylaşmasının ardından tacizci profesör hakkında soruşturma açıldı. Peki, Kırıkkale Üniversitesi taciz olayı nedir? Tacizci profesör Harun Öztürkler kimdir? İşte cevaplar...
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TACİZ OLAYI NEDİR?
Bir kız öğrenci, Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim veren öğretim görevlisi Prof. Dr. Harun Öztürkler'in kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.
58 yaşındaki Harun Öztürkler'in attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor:
"Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm."
"Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın. Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın."
"Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."
SORUŞTURMA AÇILDI
Kırıkkale Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.
Öte yandan, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Harun Öztürkle hakkında, öğrencileri sosyal medya üzerinden mesaj göndererek taciz ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.
HARUN ÖZTÜRKLER KİMDİR?
Kırklareli Üniversitesi'nin resmi internet sayfasında Harun Öztürkler hakkında şu bilgiler ye alıyor:
1995-2002: Doktora The American University, Washington, D.C., ABD ECONOMICS
1986-1989: Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi İKTİSAT
1982-1986 Lisans Gazi Üniversitesi İKTİSAT
Yaptığı Tezler
Y. Lisans: The Investment Incentives in Turkey and their Developments/Türkiye'de Yatırımları Teşvik Tedbirleri ve Gelişimi
Doktora: The Monetary Transmission Mechanisms: An Empirical Application the Turkish Economy/Parasal Aktarım Kanalları:Türkiye Ekonomisine Bir Uygulama
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