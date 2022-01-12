Son dakika: Başkan Erdoğan’dan HDP’li Semra Güzel için talimat: Hızlıca çözün! Ne gerekiyorsa yapın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesiyle ilgili partisinin grup başkanvekillerine, "Bu işi hızlıca çözün, bir an önce bitirin. Ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdi. Talimatın ardından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'un bu hafta toplanması için planlama yapıldığı öğrenildi.