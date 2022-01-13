14 Ocak kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları! Hangi illerde okullar tatil?

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, zaman karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kar yağışının bugün Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU'NIN BATISI VE GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Halen devam eden yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışların, zamanla kar yağışına dönerek, bugün (Perşembe) sabah saatlerine kadar Tunceli il geneli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın kuzey ve Bingöl'ün kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri), Hakkari, Bitlis, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Bingöl'ün güneydoğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.