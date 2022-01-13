14 Ocak kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları! Hangi illerde okullar tatil?
14 Ocak kar tatili olan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Valilik MEB kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Hangi illerde okulların tatil olduğunu arama motorlarından öğrenebilirsiniz. Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil ediliyor. 14 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Hangi illerde okullar tatil sorusunun cevabı da araştırılıyor. Peki; 14 Ocak kar tatili olan iller hangisi?
14 Ocak kar tatili olan iller! Valilik MEB kar tatili açıklamaları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar yaşanabiliyor. Bazı illerde okullar için tatil kararı çıkabiliyor. Peki; 14 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Hangi illerde okullar tatil? İşte merak edilen bilgiler!
14 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kar tatili olan iller 14 Ocak günü için henüz açıklanmadı. Hangi illerde okulların tatil olduğu açıklandığı takdirde detaylar haberimizde yer alacak.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BATI VE ORTA KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, zaman karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kar yağışının bugün Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU ANADOLU'NIN BATISI VE GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Halen devam eden yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışların, zamanla kar yağışına dönerek, bugün (Perşembe) sabah saatlerine kadar Tunceli il geneli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın kuzey ve Bingöl'ün kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri), Hakkari, Bitlis, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Bingöl'ün güneydoğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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