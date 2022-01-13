İş makineleri Kızılcahamam’dan alındı define arandı! CHP’li Mansur Yavaş’a tepki: Define arayacağınıza bize verseydiniz

"KIZILCAHAMAM'DA ÇALIŞAN BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TAYİNİ KEÇİÖREN'E ÇIKARILDI"

Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin personelini işten çıkarmaya zorladığını söyledi. Bu hafta içinde Kızılcahamam Gençlik Merkezi'nde 4 personelin tayininin çıktığını hatırlatan Süleyman Acar; "Kızılcahamam'da çalışan bir güvenlik görevlisini, işçiyi Ankara'daki herhangi bir ilçeye gönderirseniz, bu eşi Kızılcahamam'da olan bir işçi için 'işten çık' anlamına gelir. Bugüne kadar işten çıkarmalar ve zorlamalar ilgili bir sürü olay oldu. Ama nedendir bilmiyorum şu süreçte hızlandı. Bunun sebebini belki kendilerini daha iyi bilirler. Bu bir haftalık süreç içerisinde 4 tane personelin tayini çıkarıldı ve zor duruma sokuldu. Bunlardan birisi belediyede çalışan personelimizin eşi, aile merkezinde çalışıyordu. Keçiören'e tayinini çıkardılar. Bu işten çıkmaya zorlamadır. Bunlardan birisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi kardeşimizin kardeşi. Bunlar 7 senedir çalışıyordu. Yine bunun da tayinini Ankara'ya çıkardılar. Bu da yine işten çıkmaya zorlama demektir" ifadelerini kullandı.