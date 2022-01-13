İş makineleri Kızılcahamam'dan alındı define arandı! CHP'li Mansur Yavaş'a tepki: Define arayacağınıza bize verseydiniz
CHP'li Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez Kızılcahamam Belediyesinden iş makinelerini geri almıştı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli Kızılcahamam'da dere ıslahı yalanıyla sahte kazı evrakları düzenlemiş belediyeye ait iş makineleriyle define kazısı yapmıştı. Duruma tepki gösteren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Altın buldular mı bulmadılar mı?' merak ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP'li Mansur Yavaş, bozuk yolları şöyle dursun altyapının iflas etmek üzere Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleriyle define aranması sonrası tepkilerin odağında. Skandal Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Toplantısı Ocak Ayı 1.Birleşimi'nde gündeme geldi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet araçlarını kendilerinden geri aldığını belirterek, "Köylünün hizmetinde kullanılması gereken araçlarla altın araması yakışı kalmaz. Cumhuriyet savcılığında olay takip ediliyor ancak 'Altın buldular mı bulmadılar mı?' merak ediyorum" dedi.
Süleyman Acar, şunları söyledi:
"Sayın Mansur Yavaş göreve geldikten sonra hizmet araçlarını bizlerden geri aldı. Biz de geri verdik ve yenilerini aldık. Alınan iş makineleri altın aramasında kullanıldı mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde altın aramasına katılan belediye görevlilerinin başka bir yolsuzluğa karıştı mı? Karıştıysa teftiş kurulu görevlendirildi mi? Görevlendirildi ise üstü ört bas edildi mi? Kızılcahamam'da altın ararken yakalandılar. Başka ilçelerde de altın aradılar mı? Başka yerlerde altın aradılar mı? Köylünün hizmetinde kullanılması gereken araçların altın aramasında kullanılması yakışı kalmaz. Cumhuriyet savcılığında olay takip ediliyor. Altın buldular mı, bulmadılar mı? Merak ediyorum.."
"KIZILCAHAMAM'DA ÇALIŞAN BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TAYİNİ KEÇİÖREN'E ÇIKARILDI"
Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin personelini işten çıkarmaya zorladığını söyledi. Bu hafta içinde Kızılcahamam Gençlik Merkezi'nde 4 personelin tayininin çıktığını hatırlatan Süleyman Acar; "Kızılcahamam'da çalışan bir güvenlik görevlisini, işçiyi Ankara'daki herhangi bir ilçeye gönderirseniz, bu eşi Kızılcahamam'da olan bir işçi için 'işten çık' anlamına gelir. Bugüne kadar işten çıkarmalar ve zorlamalar ilgili bir sürü olay oldu. Ama nedendir bilmiyorum şu süreçte hızlandı. Bunun sebebini belki kendilerini daha iyi bilirler. Bu bir haftalık süreç içerisinde 4 tane personelin tayini çıkarıldı ve zor duruma sokuldu. Bunlardan birisi belediyede çalışan personelimizin eşi, aile merkezinde çalışıyordu. Keçiören'e tayinini çıkardılar. Bu işten çıkmaya zorlamadır. Bunlardan birisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi kardeşimizin kardeşi. Bunlar 7 senedir çalışıyordu. Yine bunun da tayinini Ankara'ya çıkardılar. Bu da yine işten çıkmaya zorlama demektir" ifadelerini kullandı.
"İYİ PARTİLİ PERSONELİN TAYİNİ DURDURULDU"
Sülayman Acar şunları söyledi:
"Gençlik merkezinde çalışan bir kardeşimizin tayini çıkarılmış. Onun sebebini de sordum... Belediyemizin kültür etkinlikleri oluyor, tiyatro yapıyoruz. Kardeşimizin demek ki ilgisi var orada rol almış. Cezası da Ankara'ya herhangi bir ilçeye tayin edilmek oldu. Bir tanesi son anda kurtarmış çünkü önceden AK Parti üyesiymiş, İYİ Parti'ye geçmiş muhtemelen bu sebeple vazgeçtiler. O arkadaşımız kalmış. Bu da partizanca davranıştır."
"BUNLAR BİZE 28 ŞUBAT'I HATIRLATIYOR"
Süleyman Acar, ilçede Kur-an'ı Kerim eğitimi gören çocukların sınıflarının boşaltılmasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na baskı yapıldığını söyledi.
Acar; "4-6 yaş çocuklar için Diyanet tarafından açılan bir kurs var, çocuklara Kur-an'ı Kerim eğitimi veriliyor. Onunla ilgili de bir senedir bu yönetimdeki arkadaşlar, bu Kur-an'ı Kerim eğitimi gören çocukların eğitim gördüğü sınıfların boşaltılmasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na durmadan baskı yapılıyor. Bunlar bize gerçekten değişik şeyleri hatırlatıyor. Bunlar bize 28 Şubat'ı hatırlatıyor. Acaba bunu da merak ediyorum. Sadece Kızılcahamam'da mı zorluyorlar yoksa diğer ilçelerde de zorluyorlar mı?" dedi.
ABB: KARLA MÜCADELE İÇİN TAHSİS ETTİĞİ 4 ARACI KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ'NDEN GERİ ALDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi; karla mücadele için tahsis ettiği 4 aracı Kızılcahamam Belediyesi'nden geri almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanı Erol Gündüz'ün; 12 Ekim 2021 tarihinde Kızılcahamam Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, araçların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesi isteniyor.
"ARAÇLARI TESLİM EDİN"
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı'na gönderdiği yazı şöyle:
"16 Ekim 2020 tarihinde bir yıl süreliğine yapılan damperli kamyon, kar küreme aracı, çekici, dorse ve kurtarıcı kamyonuna ait protokolün 16 Ekim 2021 tarihinde dolacağından dolayı protokolün uzatılması talep edilmektedir.
Daire Başkanlığımız Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü tarafından, Ankara il mücavir alan sınırları içerisinde bulunan çalışma alanlarımızın genişlemesi ve iş yoğunluğumuzun artması sebebiyle protokol ile Belediyeniz emrine görevlendirilen iş makinası ve araçların hizmetine duyulması nedeniyle yapılan protokolün uzatılmamasının mümkün olmadığı ve araçların protokol bitiş tarihi olan 16 Ekim 2021 tarihinde Belediyemize teslim edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.."
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