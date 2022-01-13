Şanlıurfa’dan sonra şimde de Zonguldak’ta gaf üstüne gaf yaptı! Kılıçdaroğlu sosyal medyanın diline düştü

Kılıçdaroğlu birkaç saniye içinde bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız.' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yine salondan gelen uyarılar sonrası 'Afederiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız' diye hatasını düzeltti.