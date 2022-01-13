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Şanlıurfa'dan sonra şimde de Zonguldak'ta gaf üstüne gaf yaptı! Kılıçdaroğlu sosyal medyanın diline düştü

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Şanlıurfa’dan sonra şimde de Zonguldak’ta gaf üstüne gaf yaptı! Kılıçdaroğlu sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'yı Türkiye'nin fındık üreticisi yapan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, gaflarına Zonguldak'ta da devam etti. 15 saniyede iki gaf yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada tiye alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK buluşmalarına katıldı. Zonguldak'taki buluşmada Zonguldak'ı anlatmaya çalışan Kılıçdaroğlu 15 saniyede yaptığı iki gaf ile güldürdü. Kılıçdaroğlu'nun videosu çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı.

15 SANİYEDE İKİ GAF

Kılıçdaroğlu, önce Zonguldak'ın kömür rezervine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, "1.5 milyon ton rezerve sahibiz." dedi. Kılıçdaroğlu salondan gelen uyarı sonrası, '1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" dedi.

Kılıçdaroğlu birkaç saniye içinde bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız.' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yine salondan gelen uyarılar sonrası 'Afederiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız' diye hatasını düzeltti.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GÖNDERME: ŞAŞIRDIK MI?

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

Sosyal medyada binlerce kişi de Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak tiye alan mesajlar yazdı.

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