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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan gaf! İlk tepki Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sosyal medyayı sallayan gaf! İlk tepki Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden geldi

Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan bir gafa imza attı. Fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına giremeyen Şanlıurfayı lider yapan Kılıçdaroğlu'na cevap Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı.

"FINDIĞIN YÜZDE 32'SİNİ TEK BAŞINA ŞANLIURFA ÜRETİR"
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYITSIZ KALAMADI
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yapıldığı yönündeki açıklamasına ilk tepki, fındık üretimi ile özdeşleşmiş Ordu'dan geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapıldı.

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