CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! "Arazi yok" demişti...

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Sayın Kılıçdaroğlu 'Adana'da bu kadar taşlık arazi yok' söyleyerek her zaman yaptığı gibi çamura yatarken bu kaz taşa yattı. Ama Kılıçdaroğlu'nun bilmediği bir şey var Adana'nın yüzde 58'i taşlık ve ormanlık araziden oluşuyor" derken, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise, " Karataş yolu üzerinde ve ilçelerde o kadar boş araziler bulunmakta. Bir de 2 milyon 300 bin dekara ihtiyaç yok. Bu korkunç bir rakam" dedi.

"ŞAŞIRDIK MI TABİ Kİ ŞAŞIRMADIK"

Geçtiğimiz hafta partisinin belediyeleri tarafından yapılan bir dizi açılışa katılmak için Adana'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Neden Adana'da güneş enerjisi sistemi kurmuyorsunuz?" sorusuna "Orada yeteri kadar taşlık arazi bulunmuyor" yanıtı yalan çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine şaşırmadıklarını dile getiren AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana'nın Feke, Karataş, Tufanbeyli, Ceyhan Pozantı ve Saimbeyli ilçelerindeki taşlık alanlar Şanlıurfa'dan daha fazla.. Kendilerine bu sözü yerine getirsinler diye belediye meclisinde ve diğer ortamlarda çağrıda bulunduk ama bugüne kadar hiç ses çıkmadı. Şaşırdık mı tabi ki şaşırmadık. Yalan dolanlarla bir yere varılmaz" diye konuştu.