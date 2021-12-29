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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! "Arazi yok" demişti...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı! Arazi yok demişti...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti devam ediyor. Sahra Hastanesi hakkındaki yalanları henüz unutulmamışken Kılıçdaroğlu'nun bir iftirası daha ifşa oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Arazi yok" söylemi de yalan çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana'da güneş enerjisi kurmak için yeterli taşlık alan yok" söylemi yalan çıktı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana'nın yüzde 58'i taşlık ve ormanlık araziden oluşuyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönüm taşlık arazi var. Büyükşehir'i alırsak bu araziye güneş enerjisi kurup elektriği çiftçiye bedava vereceğiz. Adana'da bu kadar taşlık arazi yok" açıklamalarının yankıları sürüyor.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Sayın Kılıçdaroğlu 'Adana'da bu kadar taşlık arazi yok' söyleyerek her zaman yaptığı gibi çamura yatarken bu kaz taşa yattı. Ama Kılıçdaroğlu'nun bilmediği bir şey var Adana'nın yüzde 58'i taşlık ve ormanlık araziden oluşuyor" derken, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise, " Karataş yolu üzerinde ve ilçelerde o kadar boş araziler bulunmakta. Bir de 2 milyon 300 bin dekara ihtiyaç yok. Bu korkunç bir rakam" dedi.

"ŞAŞIRDIK MI TABİ Kİ ŞAŞIRMADIK"

Geçtiğimiz hafta partisinin belediyeleri tarafından yapılan bir dizi açılışa katılmak için Adana'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Neden Adana'da güneş enerjisi sistemi kurmuyorsunuz?" sorusuna "Orada yeteri kadar taşlık arazi bulunmuyor" yanıtı yalan çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine şaşırmadıklarını dile getiren AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana'nın Feke, Karataş, Tufanbeyli, Ceyhan Pozantı ve Saimbeyli ilçelerindeki taşlık alanlar Şanlıurfa'dan daha fazla.. Kendilerine bu sözü yerine getirsinler diye belediye meclisinde ve diğer ortamlarda çağrıda bulunduk ama bugüne kadar hiç ses çıkmadı. Şaşırdık mı tabi ki şaşırmadık. Yalan dolanlarla bir yere varılmaz" diye konuştu.

ADANA TAŞLIK ARAZİLERLE DOLU

Adana'nın ilçelerinin taşlık arazilerle dolu olduğunu ifade eden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise, "Başta Karataş yolu üzerinde bulunan Yüzbaşı, Yemişli köyleri ile birlikte ilçelerin büyük bölümü taşlık arazilerle dolu. Özellikle Karataş yolu üzerindeki köyler Çukurova'nın tam ortasında bulunuyor. Yalnız 2 bin 300 dönüm çok yüksek bir rakam. Çünkü her 1 megawaat güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerektirmektedir. Bu da 150 bin bin megawaat enerji demektir. Bu çok yüksek bir rakam" şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Danışma Meclisi Toplantısı'na konuya değinmiş ve şunları söylemişti. Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"Neymiş Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönüm taşlık arazi varmış, oraya güneş enerjisi kuracakmış, bu şekilde üretilen elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Önce şunu açıklayın. Kendisine 'bu işi Adana'da niye yapmıyorsunuz' diye sorulduğunda orada yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylüyor. Öyle de değilmiş. Adana topraklarını neredeyse yarısı tarıma uygun olmayan taşlık araziymiş. Aynı yatırım orada da yapmasında hiçbir mahsur yok. Tabii iş yalan. Çünkü her tarafı yalan, yanlış. Her bir megavat güneş enerjisi üretim için 15 dönüm arazi gerekiyor bay Kemal. Ülkemizin hali hazırdaki 8 bin megavatlık güneş enerjisi alt yapısının 21 katını bir kalemde Şanlıurfa'da kuruyor. Peki böyle bir enerji gücü oluşturmak için ne kadarlık bir yatırım gerekiyor. Tam 125 milyar dolar gerekiyor..."

SAHRA HASTANESİ GİBİ YALAN ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine Adana'da olmayan hastane için "Bunu Cumhurbaşkanlığı bile yapamıyor" diyerek övgüler düzdüğü sözde Sahra Hastanesi, Kozmetik Güzellik Fuarı olarak Adanalılara ev sahipliği yapmıştı.

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