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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MEB itirafı! Randevu talebi dedikleri WhatsApp mesajı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan MEB itirafı! Randevu talebi dedikleri WhatsApp mesajı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine yanıt verilmediğini belirterek Bakanlık önüne gitmiş ve içeri alınmamıştı. Bugün gazeteciler ile kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, söz konusu ziyarete ilişkin sorulan bir soru üzerine komik bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi, onların gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyarete ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, komik bir itirafta bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 13.00'te randevusu olmadığı halde Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini açıklamış ve randevusu olmadığı gerekçesiyle Bakanlığa alınmamıştı. Gazeteciler ile buluşmasında konunun gündeme gelmesi üzerine açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, özel kaleminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yazdığını ancak yanıt alamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu cevabıyla aslında randevu talep etmek için Bakan Özer'i aramadıklarını, özel kalemin sadece bir mesaj attığını ve bu mesajı yanıt alamadıklarını itiraf etmiş oldu.

"MAVİ TİK OLMADI"

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, "Bakan'ın mavi tik olmadığını" ifade ederek şunları söyledi:

"Randevu verilmiyor, gidiyorum gençler adına oraya gidip o açıklamayı yaptım. Kalabalıkta kilidi filan göremedim. Bizim değil TBMM Başkanı'nın tepki göstermesi lazım. Seçilmiş bir milletvekili, bırakın genel başkan vs. bir kamu kurumuna nasıl giremez? Bu eleştiriyi hazmedememektir, 'adaletsizliği sürdüreceğiz, sen neden hak arayanların yanındasın' demektir. Ankara İl Başkanlığı örgütü toplamak istemiş, ben hemen 'gelmesinler' dedim. 'Ben ve kadın milletvekilleri gideceğiz' dedim. Sokağa çıkacağız, asacağız, keseceğiz, yok öyle şey. Ben onların haklarını savunacağım, hazırlıklar yapılıyor."

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