CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MEB itirafı! Randevu talebi dedikleri WhatsApp mesajı çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine yanıt verilmediğini belirterek Bakanlık önüne gitmiş ve içeri alınmamıştı. Bugün gazeteciler ile kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, söz konusu ziyarete ilişkin sorulan bir soru üzerine komik bir itirafta bulundu. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi, onların gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyarete ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, komik bir itirafta bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 13.00'te randevusu olmadığı halde Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini açıklamış ve randevusu olmadığı gerekçesiyle Bakanlığa alınmamıştı. Gazeteciler ile buluşmasında konunun gündeme gelmesi üzerine açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, özel kaleminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yazdığını ancak yanıt alamadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, bu cevabıyla aslında randevu talep etmek için Bakan Özer'i aramadıklarını, özel kalemin sadece bir mesaj attığını ve bu mesajı yanıt alamadıklarını itiraf etmiş oldu.
"MAVİ TİK OLMADI"
Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, "Bakan'ın mavi tik olmadığını" ifade ederek şunları söyledi:
"Randevu verilmiyor, gidiyorum gençler adına oraya gidip o açıklamayı yaptım. Kalabalıkta kilidi filan göremedim. Bizim değil TBMM Başkanı'nın tepki göstermesi lazım. Seçilmiş bir milletvekili, bırakın genel başkan vs. bir kamu kurumuna nasıl giremez? Bu eleştiriyi hazmedememektir, 'adaletsizliği sürdüreceğiz, sen neden hak arayanların yanındasın' demektir. Ankara İl Başkanlığı örgütü toplamak istemiş, ben hemen 'gelmesinler' dedim. 'Ben ve kadın milletvekilleri gideceğiz' dedim. Sokağa çıkacağız, asacağız, keseceğiz, yok öyle şey. Ben onların haklarını savunacağım, hazırlıklar yapılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zammı ne zaman yatar? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?
- Darya Kamil kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil kim?
- Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar? GS Giresunspor bilet fiyatı kaç TL?
- Heterodoks nedir? Heterodoks ekonomi politikası ne demek? Heterodoks anlamı nedir?
- Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? SON DAKİKA HABERLER
- Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz parası kaç lira? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?
- EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Okullar kapanacak mı? 2022’de ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?
- KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
- Twitch gözaltı listesi! Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonu son durum!