CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan MEB itirafı! Randevu talebi dedikleri WhatsApp mesajı çıktı

Kılıçdaroğlu, bu cevabıyla aslında randevu talep etmek için Bakan Özer'i aramadıklarını, özel kalemin sadece bir mesaj attığını ve bu mesajı yanıt alamadıklarını itiraf etmiş oldu.

"MAVİ TİK OLMADI"

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, "Bakan'ın mavi tik olmadığını" ifade ederek şunları söyledi: