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Esenyurt'taki polis merkezindeki şüpheli ölümle ilgili flaş gelişme! Bilirkişi incelemesi yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Esenyurt’taki polis merkezindeki şüpheli ölümle ilgili flaş gelişme! Bilirkişi incelemesi yapılacak

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir şirkette güvenlik amiri olarak görev yapan Birol Yıldırım’ın polis merkezindeki ölümüyle ilgili 12 polisin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kamera kayıtları bilirkişiye gönderildi.

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