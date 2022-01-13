Son dakika: KİPTAŞ kura çekiminde manipülasyon iddiası: Çektiği topu geri attı yeniden çekti! Sosyal medyadan tepki yağıyor

"KURA ÇEKİMİ İPTAL EDİLSİN" ÇAĞRISI

Sosyal medyada görüntülerin hızla yayılması ile tepkiler giderek arttı. Birçok kişi, kuralarda şaibe olduğunu belirterek, adil bir dağıtım için kura çekiminin yenilenmesi çağrısında bulunuldu.





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