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Son dakika: KİPTAŞ kura çekiminde manipülasyon iddiası: Çektiği topu geri attı yeniden çekti! Sosyal medyadan tepki yağıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: KİPTAŞ kura çekiminde manipülasyon iddiası: Çektiği topu geri attı yeniden çekti! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Son dakika haberine göre; KİPTAŞ Aydınlıkevler projesinin kura çekimindeki görüntüler ortalığı karıştırdı. Kura çeken kadınlardan biri çektiği topu torbaya atarak başka bir top çekti. O görüntüler kameraya yansıdı. Skandal görüntüler sonrası birçok kişi şaibe iddialarını gündeme getirerek İBB'ye tepki gösterdi ve kura çekiminin iptalini talep etti.

KİPTAŞ Aydınlıkevler projesinin kura çekimindeki görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde kura çeken bir kişinin elindeki topu torbaya atarak yenisini çekmesi şaibe iddialarını ortaya çıkardı. Ortalığı karıştıran görüntülere tepki yağarken kura çekiminin iptali istendi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ
KİPTAŞ Aydınlıkevler projesinin kura çekimi gerçekleştirildi. 150 evin sahibini bulacağı kura çekimine 300 bin kişi katıldı.

Kura çekimi sırasında bir adaya 3 kez ev çıkması sosyal medyada çok konuşulurken, kuranın sehven çekildiği belirtildi.

Kura çekimine asıl damgasını vuran ise çekilen topun kura torbasına atılarak başka bir topun çekilmesi oldu.

Sosyal medyada onlarca kişi kurada şaibe olduğunu öne sürerek İBB'ye tepki gösterdi.

"KURA ÇEKİMİ İPTAL EDİLSİN" ÇAĞRISI
Sosyal medyada görüntülerin hızla yayılması ile tepkiler giderek arttı. Birçok kişi, kuralarda şaibe olduğunu belirterek, adil bir dağıtım için kura çekiminin yenilenmesi çağrısında bulunuldu.

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