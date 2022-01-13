13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
ABONE OL
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ’den gözaltına alındı

Emniyet ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında Kastamonu Taşköprü'de bir eve operasyon düzenledi. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı Antalya'da yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Günaydı'ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi. Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.

Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA