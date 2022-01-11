Ankara kan kaybediyor! CHP’li Mansur Yavaş’tan ulaşıma yüzde 70 zam!

EGO: EŞİTLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN KALDIRDIK"



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki EGO Genel Müdürlüğü; ücretsiz aktarma uygulamasının kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması iddiasıyla ücretsiz aktarmanın kaldırıldığı öne sürüldü. EGO'nun açıklaması şöyle:

"Ankara'da Metro İşletmesinin açılmasıyla birlikte, toplu taşımacılık hizmetinde metro kullanımını cazip kılmak amacıyla, istisnai hat uygulaması başlatılmıştır. 28 Aralık 1997 tarihinde hizmete giren Batıkent-Kızılay (M1) Metro hattına entegre 46 adet ring hattımızda, 2001 yılına kadar ücretsiz aktarma istisnası sağlanmış ve bu tarihten sonra aktarma ücreti alınmaya başlanılmıştır.



2014 yılında Kızılay-Çayyolu (M2) ve Törekent-Batıkent (M3) Metro hatlarının, 2017 yılında da Şehitler-AKM (M4) Metro hattının hizmete girmesiyle birlikte; bu metro hatları ve ANKARAY'a, 82 adet entegre ring hattında, 75 dakikalık süre içerisinde binen yolcuların ilk binişlerinden aktarma ücreti alınmamıştır.



Batıkent (M1) Metro hattına aktarma yapmakta olan 46 adet ring hattında, ücretli aktarma verilmesi nedeniyle, yürütülen kamu hizmetlerinde yeknesaklık ve eşitliğin sağlanması açısından; M2, M3, M4 Metro ve ANKARAY hatlarına aktarma yapan 82 adet ücretsiz ring hattı uygulamasına da 5 Ocak 2022 tarihi itibarıyla son verilmiştir."