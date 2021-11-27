AK Parti'den Mansur Yavaş'a sert tepki: "Ankara'yı çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:

"Hani ünlü bir şiir vardı, 'Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak.' Evet, Ankara ağlıyor. Bunlar Ankara'yı 1994 öncesi gibi Megaköy yapmaya azimliler. Onlar Ankara'yı yeniden bozkıra geri döndürmekte kararlılar, biz ise Ankara'yı büyüyen, gelişen ve Yeşil Ankara yapmakta kararlıyız. Bakın en son Başkent Millet Bahçemizi açtık. 20 günde 2 milyon insan istifade etti. İnşallah bu millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla Ankara'yı CHP zihniyetine; reklam, algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz. Biz, milletimizin derdiyle hemdert olduk ve o dertlere deva bulmak için yollara düştük. Çünkü biz eser ehliyiz. Bizi, 'karanlık ajanslar tarafından' üretilen tartışmalarda bulamazsınız. Bizi dedikoduların, iftiraların, ithamların, karanlık senaryoların peşine takılıp gidenlerin arasında bulamazsınız. Biz Fikirtepe'de, Kirazlıtepe'de, Cinderes'te depreme dayanıksız evlere neşter vuruyoruz. İstanbul'u, Ankara'yı yeşille, millet bahçeleriyle buluşturuyoruz. Altındağ'da tarihi meydanlarımızı ihya ediyoruz. Bizi, Ankara Mamak'ta kentsel dönüşüm şantiyesinde, Çankaya'da temeli kayan Açelya Apartmanı'nın yanında, Kızılcahamam'da yanan Kasaplar Çarşısı'nı yeniden inşa ederken bulursunuz. Bizi arayan Şırnak'ın yollarında, Edirne'nin yollarında bulur. Bizi arayan Konya'nın, Trabzon'un, Sakarya'nın, Hatay'ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'da yangın bölgelerinde, Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz, siyaseti makam ve mevkiler için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bir araç olarak görüyoruz."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye'nin dört bir yanında çevre dostu projeleri, 'Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiklerini söyledi. Beypazarı'nın üzerinden geçen 500 yıla rağmen bugün hala aynı güzelliğiyle yaşadığını belirten Bakan Kurum, "İnşa çalışmalarımızda şehrimizin yatay mimarisine ve yöresel dokusuna çok önem veriyoruz. Beypazarı'mızda mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini güçlendiren, sağlam, güvenli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu 428 konut ve 12 dükkanımızın temellerini yine bugün hep birlikte atıyoruz.