"Ankaralının parası çarçur edilmiş" diyen Mansur Yavaş'tan kitre bebek vurgunu! 150 liralık ürüne 11 bin 500 ödediler
"Kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlarla Ankaralının parasını çarçur edilmiş" sözleriyle bir önceki yönetimi hedef alan Mansur Yavaş'ın fahiş fiyata alınan bir ürünle çarpıcı bir vurguna imza attığı iddia edildi. Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda bugün açılacak olan Beypazarı Kent Müzesi'ne bağışlanmak üzere alınan bebeklere ödenen paralar büyük tepki topladı. İşte haberin detayları...
İhaleleri şeffaf yapacağı vaadinde bulunarak seçim kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir ihale vurgunu ortaya çıktı. Belediye açtığı şeffaf olmayan ihalede 44 "kitre" bebeğe 366 bin TL ödedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nde kullanılmak üzere Ankara halk kültürünün önemli bir parçası olan kitre bebek alımı için 21/F maddesi üzerinden ihale açtı.
Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ihale Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 27.maddesi kapsamında "Doğrudan Temin" yoluyla gerçekleştirildi ve 28.06.2021 tarihinde de onaylandı. İhale ile Serkan Sezgin isimli kişiden 366 bin 600 TL'ye kitre bebek satın alındı.
İhalenin satın alınan bebek sayısının sadece 44 olduğu öğrenilirken adrese teslim ihalenin kayıt defterinde ise bebek adetleri aslında 1 yazılması gerekirken virgül oyunuyla adet karşılığına 1,000 yazılarak fahiş fiyat gizlenmeye çalışıldı.
Bebeklerin piyasa değerinin ise adedinin en fazla 150-750 TL arasında fiyatlarda olabileceği vurgulandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldiğinden bu yana kamuoyu önünde dile getirdiği, "şeffaf, rekabetçi ve Belediye karı gözetilen" ihale söylemi ise her gün ortaya çıkan skandallarla yalanlanmaya devam ediyor.
Katıldığı canlı yayınlarda, davet usulü diye bilinen Kamu İhale Kanunu'nun acil iş kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını düzenleyen 21 b kapsamında ihale yapmadığını, ihalelerde 40-50 firmanın rekabet ettiğini dile getiren Ankara Büyükşehir'in CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ı yine kendi yaptıkları ihale belgeleri yalanladı.
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