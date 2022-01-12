HDP'li vekil Semra Güzel'e şehit ailelerinden tepki: Teröristin sevgilisi benim vekilim olamaz
Son dakika haberine göre: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi PKK'lı Volkan Bora'nın şehit ettiği Mücahit Şimşek'in babası Adem Şimşek konuştu. Şehit babası Şimşek, "HDP kapatılsın. Katilleri Meclis'te istemiyorum. Teröristin sözlüsü vekilim olamaz." sözleriyle tepki gösterdi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sözlüsü terörist Volkan Bora'nın 2016 yılında şehit ettiği Mücahit Şimşek'in babası Adem Şimşek konuştu.
Şehit babası Ahmet Şimşek, "Oğlum ve onun gibi binlerce vatan evladının şehit edilmesine vesile olan HDP kapatılsın. Evladımın katillerini yüce Meclis'te istemiyorum. Teröristin sözlüsü benim vekilim olamaz" dedi.
20 GÜN SONRA TERHİS OLACAKTI
Jandarma Er Mücait Şimşek, 20 gün sonra terhis olmayı bekliyordu. Terhis olup evlenmeyi hayal eden Şimşek, 9 Eylül 2016'da HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sözlüsü olduğu ortaya çıkan hain terörist Volkan Bora tarafından Adıyaman'da şehit edildi.
Evlerine düşen şehit ateşinin yüreklerini dağladığını aktaran baba Adem Şimşek, evladını şehit eden hainlerin öldürüldüğünde yüreğinin bir nebze olsun ferahladığını söyledi. Önceki gün evladının katilinin sözlüsünün milletin vekili sıfatıyla Meclis'te olduğunu öğrenen ve acısı kat be kat artan şehit babası duygularını şöyle anlattı:
VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLSÜN
"Evladımın katili, HDP'li vekilin sözlüsüymüş. Biz evlatlarımızın katillerini, evlatlarımızın katillerinin terörist sevgililerini Meclis çatısı altında istemiyoruz. Bunlar derhal Meclis'imizden uzaklaştırılsın. Çok şükür evladımın katili 2017'de cehenneme gitti.
Ülkemde tek bir terörist kalmasın, yüce devletim hepsinin kökünü kazısın, tek isteğim budur. Dilerim Allah'tan teröre destek veren, sırtını onlara dayayan, Kandil'de ve inlerinde boy boy fotoğrafları çıkan tüm HDP'li vekillerin vekilliği düşürülsün. Başta oğlum ve onun gibi binlerce vatan evladının şehit edilmesine vesile olan HDP kapatılsın. Evladımın katillerini yüce Meclis'te istemiyorum. Teröristin sözlüsü benim vekilim olamaz."
FEZLEKESİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çok sayıda fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan ve Adalet Bakanlığı'na yollanan fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.
ŞEHİTLERİN KANI ÜZERİNDE
Terörist Volkan Bora, 2015- 2016 arasında Adıyaman'da PKK'nın düzenlediği saldırılara katıldı. Terörist, 2015'te Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın, 2016'da Er Mücahit Şimşek'in ve aynı yıl korucu Yusuf Sönmez'in şehit edildiği saldırıların failleri arasında bulunuyor.
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