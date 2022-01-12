HDP’li vekil Semra Güzel’e şehit ailelerinden tepki: Teröristin sevgilisi benim vekilim olamaz

Ülkemde tek bir terörist kalmasın, yüce devletim hepsinin kökünü kazısın, tek isteğim budur. Dilerim Allah'tan teröre destek veren, sırtını onlara dayayan, Kandil'de ve inlerinde boy boy fotoğrafları çıkan tüm HDP'li vekillerin vekilliği düşürülsün. Başta oğlum ve onun gibi binlerce vatan evladının şehit edilmesine vesile olan HDP kapatılsın. Evladımın katillerini yüce Meclis'te istemiyorum. Teröristin sözlüsü benim vekilim olamaz."