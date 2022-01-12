MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sevk tarihleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Geçtiğimiz yıl başvuru yaparak sevk tarihlerini beklemeye başlayan yükümlüler, heyecan içinde sınıflandırma sonuçlarını bekliyor. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 2022 Ocak ayı içerisinde duyurulacağı bildirilmişti. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler askerlik yerlerine çevrildi. 2021 yılında bedelli er olarak başvuru yapan vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberi detayları...
2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, askerlik yerlerinin e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebileceği bildirildi.
2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 yılı bedelli askerlik cep ve sevk duyurusu yayımlandu. Duyuruya şunlara yer verildi:
1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.
|Sevk Tarihleri
|Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
|3.Şub.22
|02-03 Şubat 2022
|3.Mar.22
|02-03 Mart 2022
|31.Mar.22
|30-31 Mart 2022
|12.May.22
|11-12 Mayıs 2022
|9.Haz.22
|08-09 Haziran 2022
|21.Tem.22
|20-21 Temmuz 2022
|18.Ağu.22
|17-18 Ağustos 2022
|15.Eyl.22
|14-15 Eylül 2022
|13.Eki.22
|12-13 Ekim 2022
|10.Kas.22
|09-10 Kasım 2022
|8.Ara.22
|07-08 Aralık 2022
3. Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.
4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,
d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,
g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
5. 2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 2'nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.
6. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.
10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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