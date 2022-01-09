Türkiye şehitlerini uğurladı! Başkan Erdoğan’dan Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı

Teğmen Murat Alyakut, kılınan cenaze namazının ardından yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar için ise Mersin'de tören yapıldı.

Şehit asker, kılınan cenaze namazı sonrası defnedilecek.