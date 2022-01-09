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Türkiye şehitlerini uğurladı! Başkan Erdoğan'dan Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı

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Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Türkiye şehitlerini uğurladı! Başkan Erdoğan’dan Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı

Son dakika haberi... Türkiye şehitlerini sonsuzluğa uğurladı. Suriye sınırında yapılan saldırıda şehit olan Teğmen Murat Alyakut, Kahramanmaraş'ta, Er Ertuğrul Ulupınar ise Mersin'de toprağa verildi. Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç için İstanbul'da tören yapıldı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan 3 asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç için İstanbul'da tören yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Şehit Teğmen Murat Alyakut için Kahramanmaraş'ta tören yapıldı. Ailesi, yakınları ve silah arkadaşları şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Şehit teğmenin cenaze namazını imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı.

Teğmen Murat Alyakut, kılınan cenaze namazının ardından yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar için ise Mersin'de tören yapıldı.

Şehit asker, kılınan cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç için İstanbul'da tören yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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