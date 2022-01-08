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Son dakika: Akçakale Şanlıurfa hudut hattında 3 Mehmetçik şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Akçakale-Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un şehit olduğunu duyurdu.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nnin Tel Abyad kentinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi.



PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sınır hattındaki duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada askeri araçta bulunan 1 teğmen ile 2 er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Saldırıda şehit olan Teğmen Murat Alyakut, ile piyade erler Enes Koç ve Ertuğrul Ulupınar'ın cenazeleri alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Saldırıda yaralanan bir asker de ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.



TERÖR MEVZİLERİ TOPÇU ATIŞIYLA VURULDU

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tel Abyad'ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi hudut hattında teröristerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, 3 askerin şehit olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

MSB’den SON DAKİKA açıklaması: Teğmen Murat Alyakut, Er Ertuğrul Ulupınar ve Onbaşı Enes Koç şehit oldu MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: TEĞMEN MURAT ALYAKUT, ER ERTUĞRUL ULUPINAR VE ONBAŞI ENES KOÇ ŞEHİT OLDU

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

FOTOĞRAFTA: MERSİNLİ ER ERTUĞRUL ULUPINAR SEHİT OLDU

FOTOĞRAFTA: ŞEHİT PİYADE TEĞMEN MURAT ALYAKUT





ŞEHİT PİYADE TEĞMEN MURAT ALYAKUT'UN EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi.



Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta yaşayan Gülsüm Alyakut'a eşinin şehadet haberini iletti.

Ailenin evi ve bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alpay Gültekin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Elgün, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yücel ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

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