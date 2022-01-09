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Akçakale sınırında şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Akçakale sınırında şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ve Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

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