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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı

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Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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