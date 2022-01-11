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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kazakistan'ın gücüne ve sağduyusuna güveniyoruz

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kazakistan’ın gücüne ve sağduyusuna güveniyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

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