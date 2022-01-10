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Son dakika: İBB önünde protesto! Meral Akşener'i zora sokacak soru: İkna odalarından haberdar mısınız?

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Son dakika: İBB önünde protesto! Meral Akşener’i zora sokacak soru: İkna odalarından haberdar mısınız?

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının karşısında bulunan Saraçhane Parkı'nda toplanan Öz Orman-İş Sendikası üyeleri, kendilerine sendikal baskı uygulandığını ve mobinge maruz kaldıklarını öne sürerek eylem yaptı. Basın açıklaması yapan Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri, "Yönetimine ortak olduğunuz belediye iştiraki olan ve partiniz kontenjanından atanan genel müdürün başında bulunduğu Ağaç AŞ'de kurulan ikna odalarından haberdar mısınız?" diyerek İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının karşısında bulunan Saraçhane Parkı'nda toplanan Öz Orman-İş Sendikası üyeleri sendikal baskı uygulandığını öne sürerek eylem yaptı. Öz Orman-İş Sendikası'na bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanı bir grup, kendilerine sendikal baskı uygulandığını öne sürdü.

"19 ÜYESİ BULUNAN BİR SENDİKAYA ÜYE YAPILMAKTADIR"
Basın açıklaması yapan Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, "İstanbul Ağaç AŞ, uzun zamandır işçilere mobing uygulamakta, sendikal tercihlerine açıktan müdahale etmekte, kendi isteğini yerine getirmeyen işçileri sürgün etmekle, ücretsiz izne çıkarmakla, işten atmak gibi durumlarla tehdit etmektedir" dedi.

Kızılkaya, "Şu anda ise, Öz Orman-İş sendikamıza üye işçiler baskı ve dayatmalarla, tehdit ve şantajlarla sendikalarından istifa ettirilerek, Türkiye genelinde 19 üyesi bulunan bir sendikaya üye yapılmaktadır. Bunun sebebi hukuksuz uygulamalara göz yumacak, teslimiyetçi, işçiden yana olmayan tamamen işverenin emrinde işbirlikçi bir sendika istemeleridir. Söz konusu sendikanın, kısa süre önce işçilerin ücretsiz izne gönderilmesine sessiz kalması, gelecekte nasıl bir sendikacılık yapacaklarının göstergesidir" diye konuştu.

"KURULAN İKNA ODALARINDAN HABERDAR MISINIZ? "
Kızılkaya, "Buradan Meral Akşener'e soruyoruz, yönetimine ortak olduğunuz belediye iştiraki olan ve partiniz kontenjanından atanan genel müdürün başında bulunduğu Ağaç AŞ'de kurulan ikna odalarından haberdar mısınız? Yoksa, söz konusu şirket ve belediye yönetimi sizi de 'her şey çok güzel olacak' diyerek mi ikna etmektedir. Sizden beklentimiz, ortağı olduğunuz ittifakça yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizliklere dur demenizdir. Bu uygulamalar Hz. Ömer adaleti terazisine değil, oduncu kantarına benzemektedir" ifadelerini kullandı.


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