Son dakika: İBB önünde protesto! Meral Akşener’i zora sokacak soru: İkna odalarından haberdar mısınız?

"KURULAN İKNA ODALARINDAN HABERDAR MISINIZ? "

Kızılkaya, "Buradan Meral Akşener'e soruyoruz, yönetimine ortak olduğunuz belediye iştiraki olan ve partiniz kontenjanından atanan genel müdürün başında bulunduğu Ağaç AŞ'de kurulan ikna odalarından haberdar mısınız? Yoksa, söz konusu şirket ve belediye yönetimi sizi de 'her şey çok güzel olacak' diyerek mi ikna etmektedir. Sizden beklentimiz, ortağı olduğunuz ittifakça yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizliklere dur demenizdir. Bu uygulamalar Hz. Ömer adaleti terazisine değil, oduncu kantarına benzemektedir" ifadelerini kullandı.







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