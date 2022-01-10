CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasında yeni gelişme: Savunmasını yaptı

'BENİM KASTIM SEÇİMİ İPTAL ETTİRENLERDİR'

Duruşmada Cumhuriyet savcısının 30 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili yaptığı 'Yani ben lafa bakarım, laf mı diye, sonra adama bakarım adam mı diye' şeklinde başlayan konuşmasını sorması üzerine sanık İmamoğlu, 'Bizim hiçbir zaman mahkeme üyelerine yönelik olumsuz bir tavrımız olmadı. Seçimin iptalime yönelik tüm aktörler beyanlarda bulundu. Ben muhattabımı o beyanda bulunan insanlar olarak görürüm. Olaya nasıl baktığınıza bağlı. Benim kastım seçimi iptal edenler ve ettirenlerdir. Bu kavramların çok da farklı yerlerde durduğunu düşünmüyorum. YSK üyelerini asla kastetmedim.'