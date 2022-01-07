İBB’de işçilerin emek ve ekmek mücadelesi! İşten çıkarılan işçiler A Haber’de anlattı: Bu nasıl liyakat anlayışıdır?

İFTİRA ATANLARA O MADDEYİ UYGULAYIN!

- Akşam oldu beni arıyor yarın bizim adamlarımız gelecek bir sözleşme var imzalayacaksın dediler. Neyin sözleşmesi gönderin dedim. Getirdiler. Verin okuyayım dedim hayır dedi okumadan ben sana okurum dedi. İmza atmayacağım dedim. Ondan sonra şefi aradı tutanak yazın ona dedi. 29'uncu maddeden atacaklardı. 2 gün sonra mesaj geldi. Kötü niyet ve ahlaksızlıkla sen kimsin ki beni bunla suçluyorsun? O maddeyi iftira atan adamlarına uygulamamız lazımdı.