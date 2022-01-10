10 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K. yakalanarak, gözaltına alındı.

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