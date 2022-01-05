CHP’li İBB milletin kaynaklarını çöpe attı! Metro için açılan tüneli kapattılar





KAYNAR: BARİ VAR OLANI MUHAFAZA ETSELER

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Muhammed Kaynar ise "Mevcut İBB yönetiminden yeni bir hizmet beklemek zaten beyhude. Bari var olanı muhafaza etseler veya en azından zarar vermeseler" diyerek tepki gösterdi.

İBB'nin AK Parti döneminde 2017 yılında öz kaynak projesi olarak onaylanan ve yapımına başlanan Hastane-Taşdelen- Yenidoğan metro projesini, 2021 yılı yatırım programından çıkardı. Ardından da projeyi tamamen iptal etti. Yıllarca yapılan kazı çalışmaları sonrasında açılan tüneller ise çıkartılan hafriyatla tekrar doldurmaya başladı.