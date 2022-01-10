10 Ocak 2022, Pazartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Hasanov, Akar’a şehit olan 3 Mehmetçik için taziyelerini iletti.

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