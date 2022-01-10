10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün finansörü ‘SIR’ın sahibi Mehmet Sungur'un dikkat çeken hesap hareketleri! Savcı: Mal varlığı devlete geçsin

FETÖ’nün finansörü ‘SIR’ın sahibi Mehmet Sungur'un dikkat çeken hesap hareketleri! Savcı: Mal varlığı devlete geçsin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
FETÖ’nün finansörü ‘SIR’ın sahibi Mehmet Sungur’un dikkat çeken hesap hareketleri! Savcı: Mal varlığı devlete geçsin

FETÖ’nün finansörlerinden firari şüpheli Mehmet Sungur’un, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu belirtilen, eski YAŞ üyesi ve general Akın Öztürk ile para ilişkisi ortaya çıktı. Sungur’un hakkında açılan davanın iddianamesinde yer alan hesap hareketlerine göre, Öztürk’e 14 Eylül 2009 tarihinde 55 bin TL’lik EFT işlemi yaptığı belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA