Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz." dedi. Erdoğan, "Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İdeolojik saplantılar veya başka sebepler dolayısıyla kız çocuklarımız ile okulların arasına duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
YENİ BİR PROJEYİ DAHA DEVREYE ALIYORUZ
Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın iş birliğinde gerçekleştirilen organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezleri projesi ülkemizin temel ihtiyaçlarından birini daha gideriyor. Ülkemizde üretimin ve istihdamın lokomatifi haline gelen organize sanayi bölgelerimiz eğitim alanında sorumluluk üstleniyor.
Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. 2002'den itibaren tarihin en büyük ivmesini yakalamış olsak da Türkiye'nin kalkınma mücadelesi çok daha eskilere dayanır. Kesintisiz savaşlar sebebiyle çabalarımız sekteye uğrasa da kalkınma hamlelerimizi bir şekilde sürdürmeyi başardık.
TÜRKİYE ÇOK BEDELLER ÖDEDİ
Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyada sanayileşmenin hız kazandığı dönemde biz kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan önümüze gelen fırsatları değerlendiremedik. Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye çok yaralar aldı, bedeller ödedi.
Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi kırmayı bir türlü başaramadı.
Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerimizin önü ayak oyunları ile kesilmesi, idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması gayet bilinçli eylemlerdir.
Ülkemiz 1950'lerdeki, 1970'lerdeki, 1990'lardaki büyük dönüşümleri hep kaçırdı. Aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken biz geri kalmışlığa mahkum edildik.
Bu sürecin bir tarafında eğitim-öğretim de vardı. Eğitim-öğretim meselesinde ayağı bu topraklara basan özgürlükçü bir sistem yerine formatlayan, dayatmacı modeller tercih edildi.
Darbe ve vesayet dönemlerinde eğitim sistemimize yapılan anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz iyice çıkmaza sürüklendi.
BU AY SONUNDA 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DAHA YAPIYORUZ
Göreve geldiğimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de sorunlarla boğuşan Türkiye manzarası ile karşılaştık. Toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. Hemen kolları sıvadık ve milletimize Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözünü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu ifade ettik. Hamdolsun bu sözümüze de hep sadık kaldık. 2002 yılında eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Bu ay sonund 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.
KIZ ÇOCUKLARIMIZLA OKULLARI ARASINA YENİ DUVARLARIN ÖRÜLMESİNE ASLA İZİN VERMEYİZ
Kız öğrencilerimize özellikle yönelik ötekileştirici, baskıcı uygulamaları ortadan kaldırarak her seviyede eğitime katılımlarını artırdık. Hali hazırda temel eğitimde kız ve erkek çocuklarımız eşit oranda eğitime erişmiş durumdadır. Ancak ülkemizde halen bazı çevrelerin kız çocuklarımızın eğitim haklarını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum.
Tek parti faşizminin geride bıraktığı acı hatıraları milletimize bir daha kimse yaşatamaz. Kız çocuklarımızla okulları arasına yeni duvarların örülmesine asla izin vermeyiz. Eğitim öğretim özellikle de kaliteli eğitim aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.
Mesleki eğitime özel önem veriyoruz. Ancak eğitim gibi yıkmanın ve bozmanın kolay yapmanın ve ihya etmenin zor olduğu meselede geçmişin hatalarını telafi etmek unutmayın zaman alıyor. Buna rağmen attığımız adımlarla bunlar çok önemli, OECD ülkelerinin ortalamasının altına düşen mesleki eğitimin orta öğretimdeki payını biz yeniden yükselttik. Orta öğretimden yeni mezun olanlar arasından mesleki eğitim mezunu oranı yüzde 43'e yükseldi.
ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ AÇACAĞIZ
Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik anadolu liseleri ile hem kendi evlatlarımıza yeni ufuklar açacak hem de gönül coğrafyamızdan gelen gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız.
Mesleki eğitim merkezlerimiz ecdadımızın ahilik kültürünün mirasıdır. Özel sektörün destek vermediği bir mesleki eğitim projesi hedeflerine ulaşamaz. Bu durumda sanayici kalifiye personel sıkıntısı çekerken mezunlar da eğitimlerine uygun işler bulmakta zorlanır.
Türkiye'nin istihdamına ve üretimine katkı sağlayacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, OSB'ler başta olmak üzere tüm sanayicilerimize bu projeye verdikleri destek için teşekkür ediyorum.
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