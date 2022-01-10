Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda önemli açıklamalar

TÜRKİYE ÇOK BEDELLER ÖDEDİ

Avrupa ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyada sanayileşmenin hız kazandığı dönemde biz kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan önümüze gelen fırsatları değerlendiremedik. Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye çok yaralar aldı, bedeller ödedi.

Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi kırmayı bir türlü başaramadı.

Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerimizin önü ayak oyunları ile kesilmesi, idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması gayet bilinçli eylemlerdir.