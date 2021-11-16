FETÖ’nün mahrem imamı tüm adresleri gösterdi! Örgüte ağır darbe! Meğer Kemal Batmaz ve Adil Öksüz...

"ÖKSÜZ VE BATMAZ'LA GÜLEN'İN SOHBETLERİNE KATILDIM"

* 2010 yılında Hava Kuvvetlerinde mahrem yapıda görev yaparken, moral amaçlı olarak ABD'ye gönderildim ve Fetullah Gülen'i ziyaret ettim. ABD'de kaldığım dönem boyunca Gülen'in sohbetine Öksüz ve Batmaz ile birlikte katıldık. O çiftlikte, ayrı odalarda kaldık. Üst düzey yönetici olduklarını daha sonra öğrendim. Bu şahıslarla 2-3 kez daha görüştüm.

* 15 Temmuz 2016 gecesi televizyonu açtığımda, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını öğrenmiş oldum. Darbe sonrası Akıncı üssünde bulunan mahrem imam Kemal Batmaz'ı tanıdığımdan darbe girişiminin bu hain örgüt tarafından yapıldığına kanaat getirdim.