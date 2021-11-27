15 Temmuz darbe gecesi Yayla Karakolu’nda neler yaşandı? Adil Öksüz nasıl kaçtı? Yeni bilgileri ilk kez A Haber’de açıkladı

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

16 Temmuz sabahı ortam gergindi. Yayla Karakolu'nda toplanan darbeciler emniyet istihbarattan gelen 3 kişilik ekipçe sorgulandı. İstihbaratçı polis Sertel Koçak, ön sorgu mülakatı sırasında Adil Öksüz'ün asker olmamasından ve tavırlarından şüphelendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçip onun istihbarat kayıtlarında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğunu öğrendi. Karakol bahçesinde "Bu sizin imamınız, bize emirleri bu getiriyor. Koskoca Albay olmuşsunuz adamdan emir alıyorsunuz, görün işte halini" diye bağırdı.

Yayla Karakolu'nda bulunan herkes Adil Öksüz'ün FETÖ'cü olduğunu öğrendi. Karakolda toplam 116 darbe şüphelisi vardı.