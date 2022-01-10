FETÖ'cü kaymakama ödül gibi ceza! Mahkemeden skandal gaybubet evi kararı
17 yıl kaymakamlık yaptıktan sonra İstanbul'da mülkiye müfettişi olarak görevlendirilen Mehmet Yıldız, İçişleri Bakanlığınca açığa alınmış, KHK ile ihraç edilmişti. FETÖ'cü kaymakama gaybubet evinde ev hapsi verildi.
Mehmet Yıldız FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturmasında iki ayrı GSM hattından mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile 146 kez irtibat kurduğu, iki numarasının İstanbul, Ankara, Iğdır ve Konya'daki ankesörlü sabit hatlardan 11 kez arandığı tespit edildi. 2014'te ByLock yüklediği ortaya çıkarılan Mehmet Yıldız hakkında 2018'de arama kararı çıkartıldı.
Haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle arasında para transferi de yapıldığı belirlenen eski kaymakam, İstanbul Başakşehir'de Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesindeki MERNİS sisteminde adresi olarak görünmeyen gaygubet evi olarak kullanıldığı belirtilen Aşiyan sitesinde yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Mülkiye Teşkilatı Mahrem yapılanması soruşturması kapsamında aranan Mehmet Yıldız, Ankara'ya getirildi. 2013 yılından bu yana FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mülkiye teşkilatı mahrem yapılanmasının Türkiye sorumlu olarak faaliyet gösteren Eşref Küllebi ile operasyonel hat üzerinden irtibatı olan zanlı, çıkarıldığı Ankara nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda "üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 17 yıl boyunca kaymakamlık yaptım. Aleyhimdeki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.
GAYGUBET EVİNE "EV HAPSİ"
Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığının tutuklama talebini reddederek sanığa yurtdışına çıkış yasağı ile 3 ay süreyle yakalandığı gaygubet evine konutu terk etmeme cezası verdi. Karar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren farklı Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Yıldız'a dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedenini bulunduğunu belirterek şüphelinin adresinin bulunmadığı, kaçma ve saklanma şüphesinin birlikte değerlendirilerek hakkında yakalama kararı çıkartılarak tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine Kaymakam Yıldız yeniden gözaltı kararı verildi.
SAVCILIĞIN İTİRAZLARI İKİ KEZ DAHA REDDEDİLDİ
İstanbul'da yeniden yakalanarak Küçükçekmece Adliyesinden SEGBİS aracılığıyla nöbetçi farklı bir Sulh Ceza Hakimliğine bağlanan sanık hakkında yine ev hapsi verildi. Karara itiraz eden savcılığın itirazı reddedilerek karar kesinleşti.
FETÖ operasyonlarında gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.
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