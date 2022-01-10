FETÖ’cü kaymakama ödül gibi ceza! Mahkemeden skandal gaybubet evi kararı

Haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle arasında para transferi de yapıldığı belirlenen eski kaymakam, İstanbul Başakşehir'de Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesindeki MERNİS sisteminde adresi olarak görünmeyen gaygubet evi olarak kullanıldığı belirtilen Aşiyan sitesinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Mülkiye Teşkilatı Mahrem yapılanması soruşturması kapsamında aranan Mehmet Yıldız, Ankara'ya getirildi. 2013 yılından bu yana FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mülkiye teşkilatı mahrem yapılanmasının Türkiye sorumlu olarak faaliyet gösteren Eşref Küllebi ile operasyonel hat üzerinden irtibatı olan zanlı, çıkarıldığı Ankara nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda "üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 17 yıl boyunca kaymakamlık yaptım. Aleyhimdeki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.