FETÖ’nün KKTC eski askeri sorumlusu tutuklandı





Emniyete götürülen şüphelilerden Ömer Faruk S.'nin (58), 1990 yılında astsubay rütbesindeyken irtica faaliyeti nedeniyle ihraç edildiği ve sonrasında örgütün kapatılan dershanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Daha sonra Adana Defterdarlığı'nda memur olarak çalışmaya başlayan Ömer Faruk S.'nin 2016 yılında örgüt üyeliği nedeniyle memurluktan ihraç edildiği belirtildi. Öte yandan Ömer Faruk S.'nin 2008 ve 2009 yıllarında örgütün KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı, mahrem sorumlularla irtibatlı olduğu ve sık sık yurtdışına çıkarak astsubaylardan oluşan 4 kişilik bir grupla sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi.