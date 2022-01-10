Kimlik kartı e-İmza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerde başladı?
Kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C kimlik kartlarında yeni dönem başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu e-İmza uygulamasının 10 Ocak'ta başlayacağı bildirilmişti. 50 ilin nüfus müdürlüklerinde başlanan e-İmza uygulamasının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerin nüfus müdürlüklerinde başladı? İşte cevaplar...
Kimlik kartı e-İmza yüklemesi nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde kimlik kartlarında e-İmza uygulamasının başlayacağı duyurulmuştu. Bugünden itibaren hayata geçirilen e-imza uygulaması hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerin nüfus müdürlüklerinde başladı? İşte haberin detayları...
KİMLİK KARTI E-İMZA YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?
21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımı olan kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 10 Ocak 2022 tarihinde başladı. Uygulama ilk olarak 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.
İşte o nüfus müdürlükleri:
HANGİ İLLERDE BAŞLADI?
Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.
T.C KİMLİK KARTI EHLİYET OLARAK KULLANILABİLECEK Mİ?
Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek.
Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.
E-İMZA YÜKLEMESİ İLE NE HEDEFLENİYOR?
e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.
e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak.
Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halen yeni kimlik kartlarına geçiş yapmayan vatandaşlar, yeni kimlik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. Yeni kimlik almak için gerekli işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubelerinde rahatlıkla yapılabiliyor. Kimlik değiştirmek zorunlu tutulduğu için 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni kimliğinizi almalısınız. Aksi takdirde eski kimlikleriniz geçerli olmayacaktır.
İNTERNETTEN RANDEVU
NVİ https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine gidin.
T.C. KİMLİK KARTI randevu seçeneğini seçin.
Karşınıza çıkan onay uyarısı için "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayın.
Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Telefon ve Güvenlik kodu bilgilerini girin. "Devam Et" seçeneğine tıklayın.
"… adına T.C. Kimlik Kartı Randevusu için İl ve İlçe Seçimi aşamasındasınız." Bu alanda randevu alacağınız il ve ilçeyi seçin.
" …. adına Adana, Ceyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü için Kişi Seçimi aşamasındasınız. Bu platform üzerinden yalnızca anne, baba, eş ve çocuklarınıza randevu alabilirsiniz." Bu alanda kimlik yenilemeyi kimin üzerine yapacaksanız seçmelisiniz. Daha sonra "İleri" seçeneğine tıkladıktan sonra randevu işleminiz için tarih ve saat bilgileri size gösterilecektir.
Aldığınız randevu tarihinde ve saatinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesinde olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yeni bir randevu oluşturmanız gerekir.
TELEFONDAN RANDEVU
Alo 199 Çağrı merkezini arayın. Müşteri temsilcisine yeni kimlik başvurusu seçeneğini tuşlayın. Çağrı merkezi yetkilisinin istediği bilgileri verin. Sizin için uygun tarih ve saate randevu oluşturulmasını sağlayacaktır. Randevu bilgileriniz size SMS olarak da bildirilecektir.
KİMLİK RANDEVUSU İPTAL ETME
Yeni kimlik için randevu oluşturdunuz diyelim ve başka bir işiniz çıktığı için randevunuzu iptal ettirmek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken adımlar aslında çok basittir. Dilerseniz Alo 199'u arayarak hemen iptal ettirebilirsiniz. Dilerseniz internet üzerinden kolayca bu işlemi yapabilirsiniz. İnternet üzerinden bu işlemi yapmak için https://randevu.nvi.gov.tr/appointment/index sitesine giriş yapın. Daha önce oluşturduğunuz randevu numarasını formdaki gerekli alana girerek işleminizi yapabilirsiniz.
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