Son dakika: Risk haritasına Omicron etkisi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.

25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/qjRgjiHuAJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

ARTIŞ YAŞANAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" dedi.

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli. pic.twitter.com/C8j7dVi7eX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.