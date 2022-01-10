Son dakika: Risk haritasına Omicron etkisi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." açıklamasında bulundu. İşte vaka artışının yaşandığı ilk 10 il...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.
25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/qjRgjiHuAJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022
ARTIŞ YAŞANAN 10 İL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" dedi.
25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli. pic.twitter.com/C8j7dVi7eX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022
Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar.'' ifadelerini kullandı.
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