FETÖ şüphelisinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı!

İstanbul'da hakkında FETÖ soruşturması yürütülen bir kişinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahmet A., isimli bir şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.