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FETÖ şüphelisinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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FETÖ şüphelisinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı!

Güvenlik güçleri 81 ilde FETÖ operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen bir kişinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. Dijital materyal incelemesinde FETÖ lideri Fetullah Gülen'in videolarıyla birlikte çocuklara ait birçok müstehcen fotoğraf ve video olduğu ortaya çıktı. Savcılık pedofili sapık Ahmet A. hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da hakkında FETÖ soruşturması yürütülen bir kişinin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahmet A., isimli bir şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

Şüpheliye ait olan 1 Tb'lık sabit disk incelenmek üzere bilirkişiye verildi.

REZALET BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANSIDI
Bilirkişi tarafından sabit disk içerisinde bulunan materyallerin incelemesi sonucu kapsamlı bir rapor hazırlandı. Sabah'ın haberine göre, savcılığa sunulan raporda söz konusu sabit diskin içerisinde FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'e ait videolarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Raporda ayrıca henüz çocuk yaşta hatta bebeklere ait binlerce müstehcen içerik bulunduğu saptandı.

PEDOFİLİ İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR
Bilirkişi hazırladığı raporda çok sayıda pornografik video ve fotoğrafların yanında küçük yaştaki çocuklara ait müstehcen görüntülerinde bulunduğunu raporlarken, savcılık raporun ardından müstehcenlik içeren görüntüler hakkında soruşturma başlattı.

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