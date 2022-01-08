MSB tarih verdi! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik cep ve sevk tarihleri

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından bedelli askerlik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili duyuru yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik cep ve sevk tarihleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2022 AÇIKLANDI MI?

MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak 2022 tarihine açıklanacağı, askerlik yerlerinin e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebileceği bildirildi.

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 yılı bedelli askerlik cep ve sevk duyurusu yayımlandu. Duyuruya şunlara yer verildi: