FETÖ'nün işlediği çifte cinayet ortaya çıktı! Üzerinden 16 yıl geçti! Çapraz sorguda itiraf etti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün işlediği karanlık cinayetlerin biri daha açığa çıktı. Kocaeli İzmit İlçesinde, 2005 yılında işlenen çifte cinayetin zanlısı, o dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün abilerinden olduğu ve hain darbe girişimi sonrasında örgüt üyesi olmak suçundan 12 ay hapis yattığı öğrenilen Namık E. çıktı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne 2 yıl önce atanan Veysal Tipioğlu, özellikle faili meçhul ve kayıp dosyalarının çözüme kavuşturulması amacıyla, ilgili müdürlük ve büroya talimatlarda bulundu. Tozlu raflardaki dosyaları bir bir indirerek, yeniden ele alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro dedektifleri, 7 ile 22 yıl önce işlenmiş olan 14 ayrı cinayet ve kayıp dosyasını yapmış oldukları başarılı çalışmalar ile çözüme kavuşturdu.
Çözülmesine imkansız gözüyle bakılan, faili meçhul dosyaları, yeniden ele alarak, olay tarihinde ifade veren tanık ve şüphelileri yeniden dinleyen, eski verileri günümüz teknolojisi birleştiterek araştıran Kocaeli Polisi, savcılık tarafından özel görevlendirildiği 17 yılık bir dosyayı daha çözüme kavuşturdu.
SAVCILIK ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRDİ
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, 15 Aralık 2005 tarihinde, Jandarma bölgesinde bulunan ve hala jandarma sorumluluk sahasında yer alan İzmit Sepetçiler Köyü mevkiinde işlenen çifte cinayet dosyasının, yeniden açılarak değerlendirilmesi için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdi. Kireç Ocakları mevkiinde çok sayıda mermi ile öldürülen ve olay tarihinde 43 yaşında olan Hasan Hallaç ile olay tarihinde 35 yaşında olan Süleyman Acar isimli İstanbullu iş insanlarının dosyası Asayiş Şube Müdürlüğünün başarılı ekibi tarafından yeniden açıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ
Öldürüldüklerinde, üzerlerinden hiçbir kimlik çıkmadığı ve kimlikleri 1 gün sonra tespit edildiği öğrenilen maktüllerin, içerisinde öldürüldükleri aracın ise birkaç gün sonra İstanbul'da terk edilmiş halde bulunduğu bilgisi ile yola çıkan Kocaeli Polisi, önce maktüllerin yakınları, ardından o dönemde kendileri ile iş yapan kişileri araştırdı. Dosyayı detaylı inceleyen ve o dönemde maktüllerin iş ilişkisi bulunduğu 4 kişiyi tespit eden dedektifler, operasyon için düğmeye bastı. Olayla ilgili olarak tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. T.O isimli şüphelinin ise 2020 yılında doğal nedenlerde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Olayla ilgili ifadelerine başvurulan ve bildiklerini aktaran 2 kişi, sorguları sonrası serbest bırakıldı. Ancak, olayın olduğu dönemdeKocaeli'nde Mobilyacı olduğu öğrenilen, aynı zamanda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün, hain darbe girişimi sonrası örgüt üyesi olmak suçundan yakalanan ve 12 ay tutuklu kaldığı tespit edilen Namık E.'nın, şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri polisin dikkatini çekti.
İTİRAF ETTİ
Çapraz sorguya alınan zanlı, edinilen bilgilere göre bir süre sonra çözüldü ve suçunu itiraf etti. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde abilik yaptığı da öğrenilen zanlının, olayı 1 yıl önce doğal nedenlerden yaşamını yititen T.O ile gerçekleştirdiğini, maktülleri kendisine ait silahla vurup, araçlarınıda istanbul'da terkettiKten sonra, olayın çözülebileceğinden korkarak, uzunca bir süre FETÖ'nün ev ve yurtlarında saklandığını itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Namık E., sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Zanlı, cinayeti her ne kadar ticari ilişkiler nedeniyle işlediğini itiraf etsede, olayda herhangi bir örgüt bağlantısı olup olmadığıda araştırılıyor.
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