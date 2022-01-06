FETÖ’nün işlediği çifte cinayet ortaya çıktı! Üzerinden 16 yıl geçti! Çapraz sorguda itiraf etti

İTİRAF ETTİ

Çapraz sorguya alınan zanlı, edinilen bilgilere göre bir süre sonra çözüldü ve suçunu itiraf etti. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde abilik yaptığı da öğrenilen zanlının, olayı 1 yıl önce doğal nedenlerden yaşamını yititen T.O ile gerçekleştirdiğini, maktülleri kendisine ait silahla vurup, araçlarınıda istanbul'da terkettiKten sonra, olayın çözülebileceğinden korkarak, uzunca bir süre FETÖ'nün ev ve yurtlarında saklandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Namık E., sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Zanlı, cinayeti her ne kadar ticari ilişkiler nedeniyle işlediğini itiraf etsede, olayda herhangi bir örgüt bağlantısı olup olmadığıda araştırılıyor.