Başkan Erdoğan’dan AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda SON DAKİKA açıklamaları

Biz bu şehrin ecdat yadigârı camilerini, koca yürekli insanlarını seviyoruz. Biz bu güzel şehrin mertliğini, yiğitliğini, yılların ihmal edilmişliğine rağmen ideallerini gerçekleştirmesini seviyoruz. Sıkıntılar karşısında mücadele azmini seviyoruz diğer 80 vilayetimiz gibi. Bir yandan insanımızın derdiyle dertleniyor, sorunlarına çareler üretiyoruz.

Hafta içi Ankara'da TUSAŞ'a ait milli muharip uçak tesisinin gerçeğini gerçekleştirdik. İnşallah uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'de gerçekleştirecek uçağımız 2029'dan itibaren göklerdeki yerini alacak semalarımızdaki yerimizi korumaya başlayacaktır.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, bu ülkede bizim diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız.

Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturtuyorsun sen de arkasından izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet 2023'de dinimize diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Eğer şair diyor ya 'dinime küfreden bari Müslüman olsa'. Bunların durumu bu, çık açık oyna bari. Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştırdıklarında yanımızda siz vardınız. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız.

Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Tıpkı bize bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımız gibi torunları olarak sizler de eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.