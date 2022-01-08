Başkan Erdoğan’dan AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda SON DAKİKA açıklamaları
Son dakika… Başkan Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "Milli Muharip Uçak (MMU) 2023'te hangardan çıkacak." dedi. İslam'ı hedef alan CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Dinimize diyanetimize saldıranlara vatandaş hesabını soracak." açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda hitap ediyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;
Bugün Karaman'da bildiğiniz gibi muhteşem bir gün geçiriyoruz. Maşallah bugün Karaman gerçekten bir başka güzel. Karaman yine coşkulu, yine heyecanlı, milletin adamına yine sevdalı. Aktekke meydanında Karaman'ın aşkına, muhabbetine bir kez daha şahitlik ettik. Karaman sadece tarihi, erenleri, abidevi şahsiyetleri değil aynı zamanda ahda vefasıyla da büyük bir şehir olduğunu bize gösterdi. Buradan Karamanlılara şükranlarımı sunuyorum. Karaman bizi nasıl seviyorsa biz de tüm Karamanlı kardeşlerimizi Allah için seviyoruz.
Biz bu şehrin ecdat yadigârı camilerini, koca yürekli insanlarını seviyoruz. Biz bu güzel şehrin mertliğini, yiğitliğini, yılların ihmal edilmişliğine rağmen ideallerini gerçekleştirmesini seviyoruz. Sıkıntılar karşısında mücadele azmini seviyoruz diğer 80 vilayetimiz gibi. Bir yandan insanımızın derdiyle dertleniyor, sorunlarına çareler üretiyoruz.
Hafta içi Ankara'da TUSAŞ'a ait milli muharip uçak tesisinin gerçeğini gerçekleştirdik. İnşallah uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'de gerçekleştirecek uçağımız 2029'dan itibaren göklerdeki yerini alacak semalarımızdaki yerimizi korumaya başlayacaktır.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT
CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, bu ülkede bizim diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız.
Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturtuyorsun sen de arkasından izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet 2023'de dinimize diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Eğer şair diyor ya 'dinime küfreden bari Müslüman olsa'. Bunların durumu bu, çık açık oyna bari. Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştırdıklarında yanımızda siz vardınız. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız.
Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Tıpkı bize bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımız gibi torunları olarak sizler de eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman yapılacak?
- Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
- Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
- Galatasaray Giresunspor maçı canlı nasıl izlenir? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Son dakika EYT müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT ne zaman çıkacak? EYT son gelişmeler...
- Dolar kuru son dakika: 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurları son durum
- MSB tarih verdi! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik cep ve sevk tarihleri
- AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek?
- Google'dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?
- AÖF bütünleme var mı, ne zaman 2022? ATA AÖF bütünleme sınavı geçme notu kaç?
- 2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayımlamış ve saymayı bitirene kadar evinden çıkamamıştır?