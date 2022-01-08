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Sapkın Iraklı tutuklandı! Bilgisayarında çocuklara ait görüntüler ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Sapkın Iraklı tutuklandı! Bilgisayarında çocuklara ait görüntüler ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri... Sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşarak kamuoyunda infial uyandıran Irak uyruklu A.A.K.J Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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