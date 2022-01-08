Başkan Erdoğan'dan Karaman'da Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eğer sıkıysa havlayanları sustur

Başkan Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu ve çok önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Milli Muharip Uçak (MMU) 2023'te hangardan çıkacak." dedi. İslam'ı hedef alan CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Dinimize diyanetimize saldıranlara vatandaş hesabını soracak." açıklamasını yaptı. Ayrıca Başkan Erdoğan, bugün hizmete giren Konya-Karaman hızlı treninin 1 hafta üceretsiz olacağını duyurdu.