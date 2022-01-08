Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Konya-Karaman YHT açılışında önemli açıklamalar

Açılışı bugün yapılacak hat sayesinde Konya-Karaman arasının 50 dakikada katedilebileceğini paylaşan Başkan Erdoğan, ülkenin önde gelen tarım sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olan Konya'nın bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinden emin olduğunu söyledi.

Alandaki gençlere seslenen Erdoğan, gençlerden beklentisinin büyük olduğunu belirterek, "Siz Teknofest gençliğisiniz. Allah'ın izniyle içinizden uzay yolcuları da çıkacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bir konuşma yaparak, açılışı yapılacak hattın hem bölge hem de ülke için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Başkan Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

YHT İLE KARAMAN'A HAREKET ETTİ

Erdoğan, konuşmasının ardından hızlı tren ile Karaman'a hareket etti.

Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da hızlı trenle Karaman'a gitti.