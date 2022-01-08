08 Ocak 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan açıkladı 1 hafta ücretsiz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Konya - Karaman Yüksek Hızlı Treni'nin 1 hafta ücretsiz olacağını duyurdu...