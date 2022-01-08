Sağlık Bakanlığı ’Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladı | 8 Ocak vaka ve vefat rakamları

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!'' ifadelerini kullandı.