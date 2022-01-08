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Sağlık Bakanlığı 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı | 8 Ocak vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Sağlık Bakanlığı ’Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladı | 8 Ocak vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait korona virüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren tabloyu duyurdu. Türkiye'de Omicron varyantı sebebiyle vaka ve vefat sayılarında artış var mı? Aşılama rakamlarında son durum ne? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığınca, 8 Ocak 2022 tarihine ait Türkiye'nin günlük Kovid-19 vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren koronavirüs tablosunu duyurdu.

141 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (8 OCAK 2022)

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!'' ifadelerini kullandı.

7 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

6 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

5 OCAK

4 OCAK

3 OCAK

2 OCAK

1 OCAK

31 ARALIK

30 ARALIK

29 ARALIK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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