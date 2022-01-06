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Sarıyer Belediyesi'nden İBB'ye para aktı! 'Sarıyer'i Sarıköy yaptılar'

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Sarıyer Belediyesi’nden İBB’ye para aktı! ’Sarıyer’i Sarıköy yaptılar’

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, Sarıyer Belediyesi’nin 2 buçuk yılda yatırım ve hizmetlerini rafa kaldırdığını belirtti. Sarıyer’i kaderine terk eden belediye yönetimine tepki gösteren Kurşun, "Sarıyer Belediyesi bütçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne pay ayırıyor. AK Parti döneminde 1 milyon vermişsin. CHP'li bir belediye başkanı gelince bu 49 milyon oluyor. Maalesef bu yönetim Sarıyer'i Sarıköy yaptı. Bunların zihin kodlarında hizmet etmek gibi bir dert yok." dedi.

Sarıyer Belediyesi'nin Gümüşdere Mahallesi'nde yıllardır hiçbir çalışma yapmadığının altını çizen Başkan Kurşun, bölge halkına bir müjde verdi. Kurşun: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında. 23 Nisan 2023 tarihinde anaokulu, ilköğretim ve ortaokul ve gençlerimizin istifade edeceği bir spor kompleksini tamamlamış olacağız. Gümüşdere Mahallesi'nde ikamet eden Sarıyerli vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Bu büyük hizmeti inşallah en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız. Planları, projeleri, çizilmeye başlandı. 16 aylık kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak." dedi.

Ayrıca Kurşun, girişimleri sayesinde İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'ni ilçeye kazandıracaklarını belirtti. Kurşun, içerisinde birçok hizmetin sağlanacağı dev eğitim alanı için 58 milyonu geçen yatırım yapıldığını söyledi.

Rumelikavağı balıkçılarının, yeni liman taleplerini de dikkate alan Başkan Kurşun, söz konusu limanın önümüzdeki günlerde imalatına başlanacağının müjdesini verdi. Kurşun: "Düne kadar mevcut limanın küçük ve işlevsizdi. Balıkçılarımız için, daha geniş ve modern bir liman Ulaştırma Başkanlığımızca yapılacak. Mevcut limanın büyütülüp, yerine yeni bir modern liman yapılması için gerekli çalışmalar başlıyor" dedi.

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