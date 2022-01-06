Sarıyer Belediyesi’nden İBB’ye para aktı! ’Sarıyer’i Sarıköy yaptılar’

Rumelikavağı balıkçılarının, yeni liman taleplerini de dikkate alan Başkan Kurşun, söz konusu limanın önümüzdeki günlerde imalatına başlanacağının müjdesini verdi. Kurşun: "Düne kadar mevcut limanın küçük ve işlevsizdi. Balıkçılarımız için, daha geniş ve modern bir liman Ulaştırma Başkanlığımızca yapılacak. Mevcut limanın büyütülüp, yerine yeni bir modern liman yapılması için gerekli çalışmalar başlıyor" dedi.