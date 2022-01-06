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Son dakika: Başkan Erdoğan Yasama, Yürütme ve Yargı temsilcileriyle görüşecek! Çankaya Köşkü'nde kritik zirve

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Yasama, Yürütme ve Yargı temsilcileriyle görüşecek! Çankaya Köşkü’nde kritik zirve

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yasama, Yürütme ve Yargı temsilcileriyle görüşmek için Çankaya Köşkü'ne geldi.

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