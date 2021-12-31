İBB’nin Halk Ekmek çelişkisinde yeni perde! Güncel veriler de birbirine girdi

2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ



AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenilirken 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı.



Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.



İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'İ AÇILDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'ini açtığı öğrenildi.

İBB: BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR



İBB Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde halk ekmeğin bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda; halk ekmeğin İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesine onay verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda halk ekmeğin satışını gerçekleştirmiyor.