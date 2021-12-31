İBB'nin Halk Ekmek çelişkisinde yeni perde! Güncel veriler de birbirine girdi
Vatandaşın daha hesaplı ve sağlıklı ekmeğe ulaşması emeliyle faaliyet yürüten Halk Ekmek, CHP'nin İBB yönetimine geldiği 2019 yılından bu yana büfelere sevkiyat sayısını düşürdü. Geçtiğimiz günlerde üretilen ekmek sayısıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapan CHP'li İBB yönetimi bir kez daha kendini yalanladı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanveki Özgen Nama paylaştığı verilerde “Aralık ayı sonu ile ekmek üretimimiz yaklaşık 29 milyon 500 bin olacak” dedi. Günlük üretim miktarı 951 bin adete denk gelen Halk Ekmek verileri sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Halk Ekmek üretim sayıları üzerinde anlaşamayan İBB yönetimine “Bu iş artık mizansene döndü” diyerek açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısı hakkında kamuoyuna farklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama 16 Aralık'ta tam kapasite çalışan 3 fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia etti. İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu.
Özgen Nama ve Murat Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden olmasının ardından Özgen Nama 30 Aralık'ta Halk Ekmek üretim sayılarına ilişkin yeni veri paylaştı.
ARALIK AYINDA 29 MİLYON 500 BİNE ULAŞACAK
İŞTE NAMA'NIN PAYŞAŞTIĞI VERİLER
Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama sosyal medya hesabından ekmek üretimine ilişkin paylaştığı yeni verilere göre;
*Temmuz 2021'de 17 milyon 135 bin 603 adet somun ekmek satıldı. (Günlük üretim 552 bin 761 adet)
*Kasım 2021'de 28 milyon 196 bin adet (Günlük üretim 939 bin 866 adet)
*Aralık 2021'de yaklaşık 29 milyon 500 adete ulaşacak (Günlük üretim 951 bin 612 adet)
2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ
AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu öğrenilirken 2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.
İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'İ AÇILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'ini açtığı öğrenildi.
İBB: BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR
İBB Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde halk ekmeğin bakkallarda da satışına izin verdi. Kararda; halk ekmeğin İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara Halk Ekmek satış yetkisi verilmesine onay verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda halk ekmeğin satışını gerçekleştirmiyor.
TÜRKYILMAZ: BU KONU MİZANSENE DÖNDÜ
Özgen Nama'nın paylaştığı üretim verileri sonrasında açıklamada bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, "Bu iş artık gerçekten mizaha dönüştü. Basit bir hesapla açıklamaya çalışalım: Açıklamanıza göre Aralık ayında 30 milyon adet ekmek satış/üretimi öngörüyorsunuz. Bu hesapla günlük 1 milyon adet ekmek üretimi hedefliyorsunuz demektir. Yakın zamanda Genel Müdürünüz sahadan gelen talebin günlük 1 milyon 600 bin olduğunu açıkladı. O halde talebe rağmen günlük 600 bin ekmek kapasiteyle çalışacaksınız demektir. Oysa kapasiteniz web siteniz de yazdığı üzere günlük 1 milyon 800 bin ekmek.
Soru şu: 'Günlük 1.800 bin kapasiteniz varken 1 milyon ekmek üretimi planlamanızın sebebi nedir? 600 bin ilave talebi yönetmek için neden kapasitenizi kullanmıyorsunuz?' Sayın Nama'nın bu paylaşımı fecaat ve büyük bir itiraftır" dedi.
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