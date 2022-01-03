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Son dakika: CHP'de adaylık savaşı sürüyor! Eren Erdem "Kılıçdaroğlu aday olmalı" deyince Ekrem İmamoğlu'nun trollerinden linç yedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: CHP’de adaylık savaşı sürüyor! Eren Erdem Kılıçdaroğlu aday olmalı deyince Ekrem İmamoğlu’nun trollerinden linç yedi

Son dakika haberine göre CHP'de adaylık savaşı devam ediyor. CHP'li Eren Erdem, Cumhurbaşkanlığı için en uygun adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadaki trol ekibi Eren Erdem'i linç etti. Erdem ise paylaşımlarının beğenilmemesine tepki gösterip örgüte talimat verdi. İşte haberin detayları...

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun devleti bildiğini ve normalleştireceğini öne süren Erdem, "Kemal Kılıçdaroğlu herkes için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

BEĞENİ GELMEYİNCE KIZDI, TEŞKİLATA TALİMAT VERDİ
Erdem daha sonra, beklediği etkileşimi almaması üzerine, "Hayırdır? Bu tweetleri beğenmediniz mi? Tüm CHP örgütleri bunu paylaşmalı" mesajını paylaştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ YANDAŞLARINDAN ÜST ÜSTE TEPKİLER
Erdem'in paylaşımlarına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın troll ekibinden tepki gecikmedi. Özellikle İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun trol ağına emir vererek linci başlattı. Paylaşımı yorum yağmuruna tutan bazı kullanıcılar, Eren Erdem'i "saçmalamakla" suçladı. Bazı kişiler de Erdem ve desteklediği Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası peşinde olduğunu ifade etti.

Bir kullanıcı ise, "Sokaktaki çocuğa sor o bile Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında kazanamayacağını bilir. Kendinize gelin artık" sözleriyle tepki gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YAPACAĞI EN ERDEMLİ DAVRANIŞ İSTİFA OLUR"
Eren Erdem, Haziran 2018'te yaptığı paylaşımda, 2920 gündür Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlatarak, "Yapması en erdemli davranış 'istifa' olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.


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