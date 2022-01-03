Son dakika: CHP'de adaylık savaşı sürüyor! Eren Erdem "Kılıçdaroğlu aday olmalı" deyince Ekrem İmamoğlu'nun trollerinden linç yedi

İMAMOĞLU VE YAVAŞ YANDAŞLARINDAN ÜST ÜSTE TEPKİLER

Erdem'in paylaşımlarına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın troll ekibinden tepki gecikmedi. Özellikle İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun trol ağına emir vererek linci başlattı. Paylaşımı yorum yağmuruna tutan bazı kullanıcılar, Eren Erdem'i "saçmalamakla" suçladı. Bazı kişiler de Erdem ve desteklediği Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası peşinde olduğunu ifade etti.