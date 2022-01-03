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Yüzlerce çocuk evleri hizmete açılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Yüzlerce çocuk evleri hizmete açılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evleri siteleri ile çocuk evlerinin bu yılın yatırım programına alındığını bildirdi. Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada, "2022’de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız" dedi.

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