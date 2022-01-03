Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici’den akıllara durgunluk veren sözler! 2. Abdülhamid’in eseri Hamidiye Su’yu CHP kurmuş

İŞTE KURULUŞ DETAYLARI

Hamidiye Su'yun internet sitesinde yer alan tarihçede, şu bilgilere yer veriliyor: Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 Yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900'da tesisin büyük bölümümün tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs 1902'de gerçekleşmiştir.Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin hizmetlerini sahiplenmesinden sonra çıtanın daha da büyütüldüğünü ve 2. Abdulhamid'in hizmetlerine kadar uzandığını vurguladı.

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